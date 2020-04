Riunioni ogni giorno per il gruppo Colao sulla Fase 2. "Servono molti più dati sull'epidemia" (Di lunedì 13 aprile 2020) Una riunione di ascolto per capire lo stato dell’arte. Due ore e mezza in videoconferenza con Vittorio Colao, i 17 esperti che compongono la task force, il commissario straordinario Angelo Borrelli, Silvio Brusaferro dell’Iss e rappresentanti dell’Inail. Uno dei partecipanti alla riunione spiega all’Huffpost che “è stato senza dubbio utile per capire cosa è stato fatto finora, i protocolli che sono stati messi a punto con i sindacati. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e fare domande, penso che ci sia margine per fare qualcosa di utile. Domani si riparte, ci riuniremo ogni giorno e potremo avviare le discussioni tematiche”. Riunioni quotidiane per preparare l’incontro con il Governo che si terrà in settimana.Il lavoro è in una Fase embrionale e gli esperti non sono stati divisi ancora in gruppi tematici. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 aprile 2020) Una riunione di ascolto per capire lo stato dell’arte. Due ore e mezza in videoconferenza con Vittorio, i 17 esperti che compongono la task force, il commissario straordinario Angelo Borrelli, Silvio Brusaferro dell’Iss e rappresentanti dell’Inail. Uno dei partecipanti alla riunione spiega all’Huffpost che “è stato senza dubbio utile per capire cosa è stato fatto finora, i protocolli che sono stati messi a punto con i sindacati. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e fare domande, penso che ci sia margine per fare qualcosa di utile. Domani si riparte, ci riuniremoe potremo avviare le discussioni tematiche”.quotidiane per preparare l’incontro con il Governo che si terrà in settimana.Il lavoro è in unaembrionale e gli esperti non sono stati divisi ancora in gruppi tematici. ...

