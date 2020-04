Ovatta nel pacco per Gianni Sperti | Tina Cipollari colpisce ancora a Uomini e Donne (Di lunedì 13 aprile 2020) Gianni Sperti ha festeggiato il suo compleanno durante la giornata di ieri in diretta con Tina Cipollari. Il regola dell’opinionista per il suo compagno di avventure lascia tutti senza parole. L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha festeggiato i suoi 47 anni durante la giornata di ieri e nonostante la quarantena, ha deciso di … L'articolo Ovatta nel pacco per Gianni Sperti Tina Cipollari colpisce ancora a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 13 aprile 2020)ha festeggiato il suo compleanno durante la giornata di ieri in diretta con. Il regola dell’opinionista per il suo compagno di avventure lascia tutti senza parole. L’opinionista diha festeggiato i suoi 47 anni durante la giornata di ieri e nonostante la quarantena, ha deciso di … L'articolonelperproviene da www.meteoweek.com.

carlanna35 : RT @olap_imper: @carlanna35 Niente Anna , non c’è più sordo di chi non vuol sentire, hanno il prosciutto sugli occhi e ovatta nel cervello,… - olap_imper : @carlanna35 Niente Anna , non c’è più sordo di chi non vuol sentire, hanno il prosciutto sugli occhi e ovatta nel c… - cottonyongie : Giorno 1 di pulizia delle orecchie al mio cane: mi sono dovuta foderare due dita con l’ovatta, fissare tutto con lo… - aledeniz : RT @lorenza_bezze: Direi che e' la challenge ideale di molte ( non tutte eh ) le influencers.. Il cuscino fa 'pendant' con l'ovatta che han… - scureggione : RT @lorenza_bezze: Direi che e' la challenge ideale di molte ( non tutte eh ) le influencers.. Il cuscino fa 'pendant' con l'ovatta che han… -

Ultime Notizie dalla rete : Ovatta nel Ovatta nel pacco per Gianni Sperti | Tina Cipollari colpisce ancora a Uomini e Donne MeteoWeek Ovatta nel pacco per Gianni Sperti | Tina Cipollari colpisce ancora a Uomini e Donne

Quello che più a lasciato i fan sconvolti è l’affermazione lanciata dall’opinionista che vedrebbe Gianni Sperti utilizzare l’ovatta nel pacco. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Gianni Sperti ha ...

RACCONTI IN QUARANTENA: IL GIORNALISTA AQUILANO NARDUCCI RICORDA BETTINA

Lei era come quei fiori dei tigli che stanno nei viali e che a tempo giusto ti raggiungono con il profumo intenso e gli sbuffi di ovatta che penetrano in ogni dove ... perché mi vedo amata dagli altri ...

Quello che più a lasciato i fan sconvolti è l’affermazione lanciata dall’opinionista che vedrebbe Gianni Sperti utilizzare l’ovatta nel pacco. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Gianni Sperti ha ...Lei era come quei fiori dei tigli che stanno nei viali e che a tempo giusto ti raggiungono con il profumo intenso e gli sbuffi di ovatta che penetrano in ogni dove ... perché mi vedo amata dagli altri ...