“Nessun segno…” Gianluca Vialli e il cancro | l’ex calciatore parla della malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’ex attaccante di Sampdoria, Juventus eNazionale italiana,, è stato impegnato a combattere la sua dura battaglia con il. Una notizia che ha immobilizzato tutti e sospesa ogni divisione in fazioni antagoniste. Il dolore appreso dopo la comunicazione di avere un tumore, data dall’ex attaccante, ha fatto crollare ogni muro e avvicinato tutti i tifosi in un simbolico abbraccio, in grado di trasmettere acalore umano, sostegno e forza, in un momento così delicato e difficile. E i frutti di tanto amore si iniziano a raccogliere. Su Repubblica,torna are delle sue condizioni di salute, dopo aver affrontato estenuanti cicli di chemioterapia. La notizia data sulle pagine del quotidiano conferiscono coraggio anche a chi si trova a combattere una battaglia contro un male che non dà mai il preavviso: ...