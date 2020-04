Lockdown a data da destinarsi. Rezza frena Conte: "Siamo ancora alla Fase 1" (Di lunedì 13 aprile 2020) Giovanni Rezza in controtendenza sul coronavirus:"I segnali sono positivi, ma Siamo ancora in Fase 1". Il direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità frena l'entusiasmo: "Subito dopo il Lockdown continua un po' di trasmissione, intradomiciliare o intrafamiliare. Questo fa sì che la coda si allunghi, dopo il Lockdown c'è una coda di casi. Dobbiamo poi tener conto che il tempo che trascorre tra il momento del contagio e quello della notifica può raggiungere i 20 giorni. Quando leggo '3000 nuovi contagi', in realtà sono nuovi casi", Rezza preferisce andarci con cautela, perché si tratta di un virus nuovo, che ancora nessuno conosce. "Per ora non si assiste a residuati, a deficit di organo che possano persistere dopo la guarigione. Abbiamo letto di recidive, che non sono reinfezioni. Una persona magari ... Leggi su liberoquotidiano Giuseppe Conte - si va verso il prolungamento del lockdown : 3 maggio possibile data

Bollettino Protezione Civile 13 aprile 2020, dati coronavirus di oggi in conferenza stampa ... Il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che «nonostante il lockdown il contagio ...

La situazione attuale, il lockdown del nostro Paese, l'impossibilità di sapere quando potremo tornare alla nostra vita di sempre, si sta ripercuotendo su ogni singolo settore, compreso quello sportivo ...

