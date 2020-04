Lo pneumologo di Bologna: “dimenticate le vacanze estive” (Di lunedì 13 aprile 2020) Quando torneremo alla normalità? È questo il quesito che tutti gli Italiani si stanno ponendo in questi giorni, tutti vorremo sapere se potremmo almeno godere delle vacanze estive. A rispondere a qualche domanda è Mario Schiavina, pneumologo di Bologna Il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna ha rilasciato un’intervista all’agenzia stampa ANSA chiarendo la sua posizione in merito all’emergenza “Pensare che, perché c’è il sole, la gente possa andare in giro nelle città o possa già ora programmare di andare al mare in Riviera questa estate, per il momento, sono possibilità da dimenticare, così come i ponti per il 25 aprile o il ... Leggi su bigodino (Di lunedì 13 aprile 2020) Quando torneremo alla normalità? È questo il quesito che tutti gli Italiani si stanno ponendo in questi giorni, tutti vorremo sapere se potremmo almeno godere delleestive. A rispondere a qualche domanda è Mario Schiavina,diIl direttore dell’Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlinico Sant’Orsola diha rilasciato un’intervista all’agenzia stampa ANSA chiarendo la sua posizione in merito all’emergenza “Pensare che, perché c’è il sole, la gente possa andare in giro nelle città o possa già ora programmare di andare al mare in Riviera questa estate, per il momento, sono possibilità da dimenticare, così come i ponti per il 25 aprile o il ...

