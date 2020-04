«Le scuole? Riapertura a settembre» (Di lunedì 13 aprile 2020) “Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la Riapertura delle scuole al prossimo anno”: lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a ‘Che tempo che fa’ su Rai2. Ma la decisione, ha precisato, “spetta al governo”. Anche per le università il governo pensa alla chiusura fino al 15 giugno e alle lezioni on line a settembre. Il ministero pensa di poter aprire in anticipo il primo settembre la scuola per recuperare il tempo perduto nelle prime settimane e dare il via normalmente all’anno scolastico nell’ultima settimana del mese. Invece è stata ormai definitivamente accantonata l’idea di poter rientrare fisicamente nelle aule entro il 18 maggio, visto che significherebbe rimettere in circolazione quasi 8 milioni di studenti e ... Leggi su nextquotidiano Franco Locatelli : riapertura delle scuole a settembre

Riapertura scuole settembre a rischio : cosa potrebbe accadere

Coronavirus - il virologo Pregliasco : “Non riaprire le scuole prima di settembre - una riapertura a maggio sarebbe un enorme rischio” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre ladelleal prossimo anno”: lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a ‘Che tempo che fa’ su Rai2. Ma la decisione, ha precisato, “spetta al governo”. Anche per le università il governo pensa alla chiusura fino al 15 giugno e alle lezioni on line a. Il ministero pensa di poter aprire in anticipo il primola scuola per recuperare il tempo perduto nelle prime settimane e dare il via normalmente all’anno scolastico nell’ultima settimana del mese. Invece è stata ormai definitivamente accantonata l’idea di poter rientrare fisicamente nelle aule entro il 18 maggio, visto che significherebbe rimettere in circolazione quasi 8 milioni di studenti e ...

Agenzia_Ansa : Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, si potrebbe valutare di posporre la riap… - chetempochefa : 'Personalmente credo che in questo momento si possa fare una riflessione per magari posporre la riapertura delle sc… - rtl1025 : ??'Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle #scuole al prossimo anno'.… - max70gub : RT @Agenzia_Ansa: Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, si potrebbe valutare di posporre la riapertura… - MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: Il presidente del Consiglio superiore di sanità (#CSS), Franco #Locatelli: 'Personalmente penso che si possa fare una rifles… -

Ultime Notizie dalla rete : scuole Riapertura Coronavirus in Italia, Locatelli: "Ritorno a scuola da rinviare a settembre". Liguria vuole riaprire cantieri la Repubblica Pagamento del FIS, il coronavirus ne stravolge tutto l’impianto

Appare ovvio il fatto che pagare, con il Fondo di Istituto, i compiti non svolti potrebbe comportare un concreto rischio di danno erariale. Ipotesi riapertura contrattazione Istituto Come risolvere la ...

Coronavirus, regole fase 2: gel igienizzante, distanza sicurezza, guanti e mascherine. Anche a scuola?

Tra le regole in vista per la fase di riapertura di uffici e negozi vi è l’igiene ... orario di lavoro e una turnazione differente anche per evitare l’assembramento di persone sui mezzi di trasporto.

Appare ovvio il fatto che pagare, con il Fondo di Istituto, i compiti non svolti potrebbe comportare un concreto rischio di danno erariale. Ipotesi riapertura contrattazione Istituto Come risolvere la ...Tra le regole in vista per la fase di riapertura di uffici e negozi vi è l’igiene ... orario di lavoro e una turnazione differente anche per evitare l’assembramento di persone sui mezzi di trasporto.