Le parole di Papa Francesco contro la violenza sulle donne: il pericolo cresce in quarantena (Di lunedì 13 aprile 2020) Molti italiani in questi giorni difficili di reclusione forzata, si sono ritrovati ad ascoltare le parole di Papa Francesco per cercare anche un senso a tutto quello che sta succedendo. E il Papa, con la semplicità che lo contraddistingue ha parlato a tutti. Oggi, nel giorno di Pasquetta, Papa Francesco ha parlato dopo la recita del Regina Coeli, dalla biblioteca apostolica , anche di quello che succede a tutte le donne in questo periodo complicato a causa della pandemia. Ci sono donne in prima linea che combattono per sconfiggere il virus e per salvare la vita di altre persone, ma ci sono anche donne costrette a stare dentro casa che continuano a subire violenze. “Abbiamo sentito che le donne hanno dato ai discepoli l’annuncio della Risurrezione di Gesù. Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza ... Leggi su ultimenotizieflash LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Presidente Mattarella loda le parole di Papa Francesco

Pasqua 2020 - il vangelo del giorno e le parole del Papa : “Tutto andrà bene. Dio non ci ha lasciato soli”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Presidente Mattarella loda le parole di Papa Francesco di ieri sera (Di lunedì 13 aprile 2020) Molti italiani in questi giorni difficili di reclusione forzata, si sono ritrovati ad ascoltare lediper cercare anche un senso a tutto quello che sta succedendo. E il, con la semplicità che lo contraddistingue ha parlato a tutti. Oggi, nel giorno di Pasquetta,ha parlato dopo la recita del Regina Coeli, dalla biblioteca apostolica , anche di quello che succede a tutte lein questo periodo complicato a causa della pandemia. Ci sonoin prima linea che combattono per sconfiggere il virus e per salvare la vita di altre persone, ma ci sono anchecostrette a stare dentro casa che continuano a subire violenze. “Abbiamo sentito che lehanno dato ai discepoli l’annuncio della Risurrezione di Gesù. Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte, anche in questo tempo di emergenza ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sen… - francescoseghez : Papa Francesco non chiede un reddito universale di base, attenzione a non travisare (con malizia) le sue parole. Ip… - il_pucciarelli : La lettera di Papa Francesco ai movimenti popolari. Non è teologia della Liberazione forse, ma se ne sente l’eco. È… - GabRussian : Per un informatico ateo le ultime parole del Papa sarebbero preoccupanti... #Pasquetta2020 #se #allora #COVID19 - ViselliTania : RT @citynowit: 'L'attenzione che avrebbe dovuto dare il Ministro della Sanità é invece arrivata da Sua Santità'. Le parole di Giovanni Cala… -