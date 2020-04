Il Paradiso delle Signore | Francesco Wolf a Tv Soap | “Franco è molto insicuro | per questo

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 13 aprile 2020) A Ilabbiamo finalmente conosciuto Franco Cecchi, il marito – menzionato fin dalla scorsa stagione, anche se mai apparso – della venere Paola Galletti (Elisa Cheli). Ad interpretarlo l’attore.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi fa licenziare Tim! E lui…Conosciuto dal pubblicoanche per il ruolo dello spietato emulatore di serial killer Dario De Martino in Un Posto Al Sole,spera di potersi trattenere nel cast della fiction daily di Rai 1. Noi di Tvlo abbiamo incontrato per fargli qualche domanda. Il: Tvintervista(Franco Cecchi) Ciao, benvenuto su Tv. Finalmente hai dato un volto a Franco Cecchi, il marito della venere Paola Galletti. Che rapporto c’è tra i due personaggi? Sono entrambi ...