HAL 9000 ricreato in casa con Google Assistant e un Raspberry Pi (Di lunedì 13 aprile 2020) Bastano un Raspberry Pi, pochi componenti, una stampante 3D e qualche skill da programmatore per creare la versione domestica di HAL 9000. L'articolo HAL 9000 ricreato in casa con Google Assistant e un Raspberry Pi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 13 aprile 2020) Bastano unPi, pochi componenti, una stampante 3D e qualche skill da programmatore per creare la versione domestica di HAL. L'articolo HALincone unPi proviene da TuttoAndroid.

ElBuscadero : @Shadowmere16 @Gitro77 Sono come Hal 9000 quando comincia a mancargli la corrente elettrica - _hal__9000_ : RT @rambonesco: Ma #Lamorgese è in vacanza? - _hal__9000_ : @morganiannelli @spe1977 @Adnkronos @SenatoreMonti Oh un post su facebook, sarà sicuramente vero ???? - _hal__9000_ : RT @LScorbutico: @ermellino28 @RobertoAtzori @AsiapaolaPaola @GiuseppeConteIT 'to work on' ... 3 settimane di trattativa, con aziende chius… - _hal__9000_ : @EsuleMazzini @HiroePisa90 @ladytux @alfredodattorre Anche io ho capito così -

Ultime Notizie dalla rete : HAL 9000 HAL 9000 ricreato con Google Assistant e un Raspberry Pi TuttoTech.net I 5 film per Nerd appassionati di Data Center

Il supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery, HAL 9000, alimentato da intelligenza artificiale, si ribella dopo che due astronauti hanno cercato di aggirarlo e il solo modo per fermarlo è ...

Attori al cinema: le scene dei film più amate dai loro interpreti. QUIZ

Gli attori sono abituati a ricoprire i ruoli più svariati e non si appassionano certo a ogni personaggio a cui prestano il volto. Tutti, però, hanno girato almeno una scena che gli è rimasta nel cuore ...

Il supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery, HAL 9000, alimentato da intelligenza artificiale, si ribella dopo che due astronauti hanno cercato di aggirarlo e il solo modo per fermarlo è ...Gli attori sono abituati a ricoprire i ruoli più svariati e non si appassionano certo a ogni personaggio a cui prestano il volto. Tutti, però, hanno girato almeno una scena che gli è rimasta nel cuore ...