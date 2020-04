Gears 6 | il ritorno di Cliff Bleszinski pare improbabile

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 13 aprile 2020) Lo scorso febbraioha espresso il desiderio di poter tornare al lavoro sul prossimoof War come consulente, tuttavia da allora il silenzio delle parti in causa (Microsoft per prima) lascia intendere che c'è molto all'orizzonte in tal sense.Dello stesso avvisoessere anche lo stesso, che ha dichiarato (tramite un Tweet) come Microsoft non lo abbia ancora contattato e di come questo sia un presagio del fatto che non se ne farà nulla.è stato uno dei creatori della saga diof War (insieme a Rod Fergusson recentemente passato a Blizzard). Quando però Microsoft ha acquistato i diritti dell'IP,si è messo in proprio creando il suo studio Boss Key Productions, dopo i fallimentari LawBreakers e Radical Heights lo studio ha infine chiuso i battenti.Leggi altro...