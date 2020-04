Cristiano Ronaldo e i nazionali | taglio dei premi a favore del calcio dilettantistico

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il capitano e stella del Portogallo, in accordo con i compagni e la Federha deciso di donare una parte deiderivanti dalla qualificazione a Euro 2020 per aiutare le società più in difficoltà. In Portogallo, infatti, è stato già decretata la conclusione anticipata della stagione dilettantistica, mentre i club di Superliga attendono il via libera per tornare in campo.