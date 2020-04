Carolyn Smith | annuncio prima di Ballando 2020 | “Mi hanno scritto…”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020)con le stelle,continua con le sue ‘PILLOLEDISDF’: “Pronta per domani”non resta con le mani in mano neanche durante questo periodo di magra per l’intrattenimento televisivo. In attesa che riparta la nuova stagione dicon le stelle, il presidente di giuria del talent di Rai 1 ha pensato bene di ideare un format fatto a posta per il web, attraverso il profilo di Sensual Dance Fit: PILLOLEDISDF, ovvero Pillole Di Sensual Dance Fit. La pagina, alla qualedà un forte contributo, si occupa di donare, attraverso il ballo e l’attività fisica, un po’ di benessere alle donne stressate dalla cura della famiglia e dal lavoro. Attraverso il proprio profilo social, invece, larinnova questo appuntamento che va avanti già da alcune settimane: Sei pronta per domani? Sensual Dance ...