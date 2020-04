Simone Biles: “Non vedevo l’ora di non fare più ginnastica, ma il rinvio delle Olimpiadi…”. Poi l’attacco alla Federazione (Di domenica 12 aprile 2020) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate al prossimo anno a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo, la situazione è davvero molto complicata e il numero di contagiati e morti cresce purtroppo giorno dopo giorno. Tutti i Paesi stanno affrontando questo nemico invisibile che speriamo di sconfiggere il più presto possibile, i Giochi sono stati posticipati di dodici mesi nella speranza che la situazione si risolva e chiaramente il cambio di calendario modifica le carte in regola. Simone Biles è la Reginetta indiscussa della ginnastica artistica ed era pronta per un dominio assoluto nella rassegna a cinque cerchi, la ginnasta più forte di tutti i tempi aveva in mente di conquistare cinque medaglie d’oro dopo le quattro di Rio 2016 ma dovrà aspettare un altro anno per fare saltare il banco. La statunitense ha ... Leggi su oasport Chi è la più forte ginnasta della storia? Simone Biles ai limiti della fisica e i confronti con Comaneci - Latynina - Khorkina

Biles: “Olimpiadi rinviate? Ho pianto, non vedo l’ora di smettere con la ginnastica”

La ginnasta statunitense Simone Biles ha rilasciato un’intervista alla Nbc, parlando del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo: “Quando l’ho saputo ho pianto. Non vedevo l’ora di smettere con la ginnastica ...

