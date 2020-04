LIVE MotoGP, GP Austria virtuale in DIRETTA: iniziano le qualifiche! Valentino Rossi ci prova (Di domenica 12 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Ci siamo, 2 minuti al via delle qualifiche. Vedremo come se la caverà Valentino Rossi al cospetto di avversari che hanno 20 anni di meno e sono nati con un joystick in mano. 14.53 Il regolamento prevede 5 minuti di qualifica per delineare la griglia di partenza, poi a seguire una gara di 10 giri. 14.50 I piloti gareggeranno da casa con dei joystick. 14.48 Di seguito l’elenco dei piloti partecipanti: Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez Ducati: Danilo Petrucci, Michele Pirro Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales Petronas Yamaha SIC: Fabio Quartararo Ducati Pramac Racing: Francesco Bagnaia LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami Ducati Reale Avintia Racing: Tito Rabat 14.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2020 virtuale di MotoGP. TUTTI I PILOTI ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Valentino Rossi - Marc Marquez - Vinales e Quartararo per dare spettacolo!

14.58 Ci siamo, 2 minuti al via delle qualifiche. Vedremo come se la caveràal cospetto di avversari che hanno 20 anni di meno e sono nati con un joystick in mano. 14.53 Il regolamento prevede 5 minuti di qualifica per delineare la griglia di partenza, poi a seguire una gara di 10 giri. 14.50 I piloti gareggeranno da casa con dei joystick. 14.48 Di seguito l'elenco dei piloti partecipanti: Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez Ducati: Danilo Petrucci, Michele Pirro Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales Petronas Yamaha SIC: Fabio Quartararo Ducati Pramac Racing: Francesco Bagnaia LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami Ducati Reale Avintia Racing: Tito Rabat 14.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP d'2020di. TUTTI I PILOTI ...

