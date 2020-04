Inchiesta Pio Albergo Trivulzio, un audio di 12 minuti rivela cosa nasconde la Rsa (Di domenica 12 aprile 2020) Esami nascosti, tac sparite nel nulla, infermieri che si ritrovano a lavorare con la febbre e hanno paura di comunicarlo. La situazione al Pio Albergo Trivulzio, la residenza per anziani milanese, è sconcertante. Gli infermieri si sfogano tra di loro, raccontano della manomissione di cartelle cliniche, di turni infernali, con personale ammalato che però deve continuare a lavorare. Un audio, registrato lontano dai riflettori, lo dimostra. E non a caso, infatti, il direttore generale, Giuseppe Calicchio, è indagato dalla procura di Milano nell’Inchiesta sulle oltre 100 morti nella residenza per anziani Pio Albergo Trivulzio. I reati ipotizzati sono epidemia colposa e omicidio colposo. Inchiesta Pio Albergo Trivulzio, un audio di 12 minuti racconta cosa succede nell’istituto Repubblica è entrata in possesso di un audio registrato lo scorso 30 ... Leggi su urbanpost Coronavirus - inchiesta su oltre 100 morti nel Pio Albergo Trivulzio di Milano : indagato il direttore

La strage del Pio Albergo Trivulzio nel mirino dei magistrati. L’iniziativa arriva dopo che il Pirellone ha avviato una Commissione d’inchiesta di cui fa parte anche l’ex pm Colombo

