Coronavirus, su ospedale Alzano il dg dell’Asst di Bergamo: “Agito in accordo con Regione”. I pm hanno sentito i primi testimoni (Di domenica 12 aprile 2020) Nessun errore e quello che è stato fatto è stato deciso in accordo con la Regione. Intervistato ieri dall’Eco di Bergamo e oggi dal Corriere della Sera. Il direttore generale dell’Asst Bergamo Est, Francesco Locati cerca di rispondere ai principali interrogativi che coinvolgono l’ospedale di Alzano, tra i più colpiti dell’emergenza Coronavirus. “Si è avuto il rilievo di due positività di Covid-19 – ha raccontato all’Eco – Da ciò ne è discesa l’immediata adozione degli interventi previsti dai protocolli aziendali. Nei protocolli aziendali ovviamente derivanti dalle linee guida riconosciute dalle autorità sanitarie, fino a quel momento“. Locati ha parlato della sanificazione, prevista dai “protocolli organizzativi”, che è stata fatta nelle ore in cui il ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Boris Johnson al personale dell’ospedale : “Grazie per avermi salvato la vita”

Coronavirus - l'ospedale di Wuhan a prova di virus grazie al 3d

Nessun errore e quello che è stato fatto è stato deciso in accordo con la Regione. Intervistato ieri dall'Eco di Bergamo e oggi dal Corriere della Sera. Il direttore generale dell'Asst Bergamo Est, Francesco Locati cerca di rispondere ai principali interrogativi che coinvolgono l'ospedale di Alzano, tra i più colpiti dell'emergenza Coronavirus. "Si è avuto il rilievo di due positività di Covid-19 – ha raccontato all'Eco – Da ciò ne è discesa l'immediata adozione degli interventi previsti dai protocolli aziendali. Nei protocolli aziendali ovviamente derivanti dalle linee guida riconosciute dalle autorità sanitarie, fino a quel momento". Locati ha parlato della sanificazione, prevista dai "protocolli organizzativi", che è stata fatta nelle ore in cui il

SALENTO (Lecce) – Un nuovo decesso si allunga alla lista di salentini morti con Covid-19. Questa volta, il lutto ha toccato la piccola Felline, frazione di Alliste, dove un ottantenne del posto – già ...

Stefano Fagiuoli, 60 anni, è direttore del dipartimento di Medicina del Papa Giovanni XXIII. È il medico dell’appello in inglese per reclutare personale quando l’ospedale era allo stremo, della ...

