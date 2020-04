‘Amici All Star’, Maria De Filippi svela quando (probabilmente) andrà in onda (Di domenica 12 aprile 2020) Sembrano arrivare buone notizie per il pubblico affezionato di Amici di Maria De Filippi. La nota conduttrice infatti, ospite di Max Parisi e Rajae Bezzaz in collegamento su RTL 102.5 durante il segmento Miseria e Nobiltà, ha svelato il destino di Amici All Star: la versione del talent show dove i cantanti già affermati, e nati proprio ad Amici, si sfideranno puntata dopo puntata. La trasmissione inizialmente sarebbe dovuta andare in onda dopo l’ultima puntata della diciannovesima edizione del talent show ma, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, è stata successivamente rimandata per osservare tutti i decretati emanati dal Governo. Ospite in radio, allora, Maria ha risposto alle domande di alcuni ascoltatori e ha svelato che, probabilmente, Amici All Star andrà in onda dopo la prima metà di maggio: Domandone… non ... Leggi su isaechia ‘Amici di Maria De Filippi’ - c’è del tenero tra Elena D’Amario e un ex allievo del talent? Gli indizi

‘Amici 7’ - l’ex ballerina Susy Fuccillo ha dato alla luce la sua seconda figlia : ecco come si chiama!

‘Ballando con le Stelle’ - Milly Carlucci parla del futuro dello show : “Fra giugno e luglio ce lo vedo - se le condizioni sanitarie lo permetteranno”. E a proposito di ‘Amici 19’… (Di domenica 12 aprile 2020) Sembrano arrivare buone notizie per il pubblico affezionato di Amici diDe. La nota conduttrice infatti, ospite di Max Parisi e Rajae Bezzaz in collegamento su RTL 102.5 durante il segmento Miseria e Nobiltà, hato il destino di Amici All Star: la versione del talent show dove i cantanti già affermati, e nati proprio ad Amici, si sfideranno puntata dopo puntata. La trasmissione inizialmente sarebbe dovuta andare indopo l’ultima puntata della diciannovesima edizione del talent show ma, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, è stata successivamente rimandata per osservare tutti i decretati emanati dal Governo. Ospite in radio, allora,ha risposto alle domande di alcuni ascoltatori e hato che,, Amici All Star andrà indopo la prima metà di maggio: Domandone… non ...

matteosalvinimi : Buona #SantaPasqua, Amici, con tutto il mio cuore, a tutti voi, all’Italia che risorge. Non vedo l’ora che arrivii… - RegLombardia : - paolobaldi3 : #lafigliadisalvinichechiedecose papà ...ma perchè non ci traferiamo all'estero? magari al caldo in Africa? daiiii… - MassZito : RT @ConsolatoRusso: Cari amici, il leggendario Coro dell'Armata Rossa A.V.Aleksandrov ha fatto un omaggio musicale all’Italia – una rassegn… - axell_leone : RT @matteosalvinimi: Buona #SantaPasqua, Amici, con tutto il mio cuore, a tutti voi, all’Italia che risorge. Non vedo l’ora che arrivii il… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici All Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche