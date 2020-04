Addio a Stirling Moss | leggenda della Formula 1

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 aprile 2020) È morto all’età di 90 anni ilrio pilota d’auto inglese. Il decesso conseguenza di un'infezione toracica, ma non ci sono conferme se si sia trattato di coronavirus.legó il suo nome alla Mille Miglia e ad un record, a bordo di una Mercedes, entrato nella storia e mai più battuto. Con il numero 722, vale a dire l’orario di partenza da Brescia, nel 1955 vinse la corsa più bella del mondo tagliando il traguardo in 10 ore 7 minuti e 48 secondi e percorrendo 1.592 km. con una velocità media: 157,650 km/h.è il pilota che si è aggiudicato più GP (16) pur non avendo mai vinto un titolo Mondiale. Partecipò a un film di 007, nel 2015 giurò in pista a Monza con Hamilton.