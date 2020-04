Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 20:10 (Di sabato 11 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione in questo sabato 11 aprile i dati della Protezione Civile il bilancio di oggi sull’emergenza coronavirus sono ormai più di 100269 le persone attualmente è positive in Italia un aumento di 1996 unità più alto di quello di ieri finocchi tornano a superare quota 600 precisamente 619 mentre i dati restano tutto sommato stabili di ieri però finti anche dal peggioramento dei dati Lombardi si conferma il calo dei ricoverati più o meno gravi oggi in terapia intensiva ci sono 116 i pazienti in meno di ieri continua a crescere il numero dei riti di circa duemila persone al giorno in totale raggiunge 32534 il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa la Protezione Civile sottolineaprossimi ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Piemonte 697 casi e 98 contagi nelle ultime 24 ore

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Protezione Civile : "Le sanità regionali stanno provvedendo a rafforzare il personale nelle RSA"

