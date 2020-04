Tennis, si va verso l’ipotesi di disputare gli US Open 2020 a porte chiuse (Di sabato 11 aprile 2020) Secondo quanto riportato da Eurosport, gli US Open di Tennis 2020 si potrebbero disputare a porte chiuse: il “Daily Telegraph” ha riferito che il torneo statunitense, calendarizzato dal 31 agosto al 13 settembre, potrebbe anche svolgersi senza il pubblico. Intanto però Flushing Meadows è diventato un ospedale con circa 350 posti letto. Lo Slam statunitense, di solito l’ultimo dell’anno, sarebbe il primo a disputarsi dopo la ripresa, data la cancellazione di Wimbledon e lo slittamento a fine settembre del Roland Garros. La Federazione americana non vorrebbe spostare data e sede del torneo, giocando per questo senza la presenza degli spettatori. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per ... Leggi su oasport Grigor Dimitrov verso il World Team Tennis - che coincide con le Olimpiadi. Difficile la sua presenza a cinque cerchi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il tennis si ferma per sei settimane. GP d’Australia verso il rinvio?

Tennis - Matteo Berrettini verso il ritorno in campo ad Indian Wells (Di sabato 11 aprile 2020) Secondo quanto riportato da Eurosport, gli USdisi potrebbero: il “Daily Telegraph” ha riferito che il torneo statunitense, calendarizzato dal 31 agosto al 13 settembre, potrebbe anche svolgersi senza il pubblico. Intanto però Flushing Meadows è diventato un ospedale con circa 350 posti letto. Lo Slam statunitense, di solito l’ultimo dell’anno, sarebbe il primo a disputarsi dopo la ripresa, data la cancellazione di Wimbledon e lo slittamento a fine settembre del Roland Garros. La Federazione americana non vorrebbe spostare data e sede del torneo, giocando per questo senza la presenza degli spettatori. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per ...

PescaAngela : RT @LolloNicolao: Diavolo nel tennis, angelo nella vita. Nick #Kyrgios è così, dopo tante racchette spaccate in campo, un altro gesto gener… - SuperTennisTv : ??Halle 2019. @Gael_Monfils al servizio, @p2hugz tenta il lob, Gael corre verso il fondo campo e... Ricordate com… - vlnicolao : RT @LolloNicolao: Diavolo nel tennis, angelo nella vita. Nick #Kyrgios è così, dopo tante racchette spaccate in campo, un altro gesto gener… - LolloNicolao : Diavolo nel tennis, angelo nella vita. Nick #Kyrgios è così, dopo tante racchette spaccate in campo, un altro gesto… - heloisevrf : @Chloevrf_ che consisteva in un tennis, il bracciale. Si siede poi affianco a lei e si gira verso il barista, guard… -