Solo come noi (Di sabato 11 aprile 2020) Asciutto, senza retorica, sincero anche nei capelli ancora disordinati come quelli di tutti in questo periodo. L’augurio che il capo dello Stato rivolge agli italiani ha una sua vis molta profonda, quella di un uomo del popolo capace di parlare al cuore del Paese, perché col Paese condivide preoccupazioni, ansie, solitudine. In quel “trascorrerò anche io la Pasqua da Solo”, la prima della sua vita all’alba delle ottanta primavere, c’è una profonda empatia, rispetto, capacità di essere interprete di un sentire comune, perché di quel sentire è parte.È un messaggio di auguri, volutamente privo di considerazioni politiche, ma denso di un senso politico nella misura in cui la politica è, innanzitutto, “connessione sentimentale” con la realtà. E nella misura in cui le istituzioni hanno il ... Leggi su huffingtonpost Prandelli : «Come si può solo immaginare di portare la gente dall’ospedale allo stadio?»

