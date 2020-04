Mattarella, il messaggio per Pasqua all’Italia del coronavirus: “Coltivare solidarietà e fiducia” (Di sabato 11 aprile 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un videomessaggio ha voluto augurare una buona Pasqua agli italiani. Il presidente ha lanciato un messaggio di solidarietà e speranza per l’Italia, piegata dall’emergenza coronavirus. Mattarella ha rivolto un pensiero speciale per le vittime del COVID-19 e per chi trascorrerà la Pasqua in solitudine. Il capo dello Stato interviene chiedendo collaborazione, rivolgendosi forse indirettamente anche alle forze politiche dopo il duro scontro che ha coinvolto anche lo stesso Mattarella a seguito della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. L’attacco contro la diffusione di fake news da parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini del presidente Conte ha scatenato la dura reazione delle opposizioni. Mattarella: gli auguri di Pasqua all’Italia Mattarella ha ricordato l’importanza della ... Leggi su thesocialpost "Anch'io da solo a Pasqua ma non possiamo fermarci proprio adesso". Il messaggio di Mattarella

