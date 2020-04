L’OMS vuole deportare gli infetti? (Di sabato 11 aprile 2020) In questi giorni sono piovute le segnalazioni su un articolo pubblicato da ByoBlu l’8 aprile 2020 in cui veniva riportato un servizio di FoxNews, più precisamente di Tucker Carlson, andato in rete il 7 aprile 2020. In poche parole ByoBlu e FoxNews (insieme ad altri siti che non citiamo) sostengono che Michael Ryan, direttore esecutivo del programma d’emergenza dell’OMS, intenda deportare gli infetti dalle case per una maggiore sicurezza nel controllo della pandemia del Coronavirus. Precisiamo che la notizia riportata da FoxNews è da considerarsi un’opinione, dunque non una serie di informazioni accompagnate da dati oggettivi e asettici. Ciò che accade nella rete, però, è un continuo rimbalzo di informazioni esasperate nei titoli che parlano di deportazione degli infetti dalle ... Leggi su bufale (Di sabato 11 aprile 2020) In questi giorni sono piovute le segnalazioni su un articolo pubblicato da ByoBlu l’8 aprile 2020 in cui veniva riportato un servizio di FoxNews, più precisamente di Tucker Carlson, andato in rete il 7 aprile 2020. In poche parole ByoBlu e FoxNews (insieme ad altri siti che non citiamo) sostengono che Michael Ryan, direttore esecutivo del programma d’emergenza dell’OMS, intendaglidalle case per una maggiore sicurezza nel controllo della pandemia del Coronavirus. Precisiamo che la notizia riportata da FoxNews è da considerarsi un’opinione, dunque non una serie di informazioni accompagnate da dati oggettivi e asettici. Ciò che accade nella rete, però, è un continuo rimbalzo di informazioni esasperate nei titoli che parlano di deportazione deglidalle ...

