Folla in preghiera per il venerdì santo, il vescovo Pelvi: "Atto grave, a rischio i fedeli"

L'arcivescovo di Foggia, Vincenzo Pelvi, commenta le contestatissime immagini dell'assembramento di più di 100 persone a San Marco in Lamis, in Puglia: "Un atto grave, perché da parte dei presenti è venuto meno il buon senso e la prudenza nel contribuire alla tutela della salute ed evitare un'ulteriore estensione del contagio".

