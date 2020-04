(Di sabato 11 aprile 2020) «So che in queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600che dovrebbero entro la. Latranche, quella per il mese disarà erogata...

Tg3web : Il Consiglio Europeo del prossimo 23 aprile dovrà dire l'ultima parola sugli strumenti anti-crisi dell'Ue. Su quest… - LegaSalvini : ++ ?? GIUSTO COME 'PROMEMORIA' PER QUELLI CHE HANNO DERUBRICATO LE PREOCCUPAZIONI RIGUARDO L'ACCORDO FATTO DA GUALTI… - infoitinterno : Covid-19, Gualtieri: bonus 600 euro arriva la prossima settimana, ad aprile aiuti più consistenti - infoitinterno : Covid-19, Gualtieri: «I 600 euro arrivano entro la prossima settimana, ad aprile aiuti più consistenti» - Notiziedi_it : Covid-19, Gualtieri: bonus 600 euro arriva la prossima settimana, ad aprile aiuti più consistenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gualtieri

Il solo requisito è che sostenga la spesa «diretta e indiretta per i costi sanitari, di cura e prevenzione» di Covid-19. Anche se l’Italia non prevede di fare domanda al Mes, questo per Gualtieri è ...Il decreto di aprile avrà l’obiettivo di dare “risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il Coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria e tutte le persone ...