Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

E sebbene la maggior parte, tra commercianti e clienti, indossa mascherine e guanti, non manca chi fa la spesa senza alcun dispositivo di protezione individuale. Marsciano, messa e comunione ai fedeli ...

Le code davanti ai supermercati hanno segnato la Fase 1 dell'emergenza sanitaria, per la Fase 2 Esselunga, prima in Toscana, ricorre alla tecnologia SESTO FIORENTINO — Fare la spesa, è stata questa ...

