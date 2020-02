Inverno record sul Nord Emisfero: eccezionale anomalia climatica (Di venerdì 28 febbraio 2020) CLIMA E METEO: temperature invernali incredibilmente miti si sono verificate sull'Emisfero Settentrionale nel periodo compreso tra il 1 Dicembre e il 22 Febbraio. Le anomalie termiche rilevate mostrano temperature superiori alla norma tra i 6 e gli 8°C tra la Scandinavia e l'Asia centro-settentrionale rispetto alla norma 1981-2010. Le uniche zone che mostrano temperature al di sotto della norma sono l'Alaska, la Groenlandia e parte del Polo Nord, che, quest'anno, ha vissuto un Inverno più freddo del normale grazie alla particolare forza del Vortice Polare, la possente depressione presente alle alte quote atmosferiche al di sopra del Polo. A pochi giorni dalla fine del trimestre invernale, si tratta per ora dell'Inverno più caldo dal 1979 nell'Emisfero Settentrionale, superando di poco l'Inverno 2015-16. Ma in alcune località il caldo sarebbe da record storico, come a ... Leggi su meteogiornale

