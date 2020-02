Coronavirus, infermieri in turno senza cambi: lo sfogo contro i colleghi (Di venerdì 28 febbraio 2020) In prima linea contro il Coronavirus, sin da subito, ci sono stati i medici e gli infermieri degli ospedali di Codogno e Schiavonia. Alcuni di loro sarebbero poi risultati contagiati dai primi pazienti trovati positivi, una situazione complicata anche in termini organizzativi. Da Codogno, però, emerge una situazione ancora più problematica: nessuno vorrebbe dare il cambio a 3 infermieri, di turno da una settimana. La storia dei 3 infermieri di Codogno A riportare la loro storia è il Corriere della Sera. Per ogni nuovo aggiornamento su morti e contagiati dal Coronavirus in Italia, infatti, passano le storie di medici e infermieri che li hanno ricevuti, testati e quindi avviato le prime cure. Spesso a costo della propria salute: dal paziente 1, in molti sono stati contagiati, anche personale medico. Una vicenda che ricorda quella avvenuta in Cina, dove uno dei primi medici a ... Leggi su thesocialpost

