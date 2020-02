Zafar è davvero un fallimento del programma spaziale dell’Iran? (Di martedì 11 febbraio 2020) Il satellite iraniano Zafar non ha raggiunto la velocità necessaria per entrare in orbita. Così la “Vittoria” degli scienziati del programma spaziale di Teheran – perché Zafar significa “vittoria” – si è tramuta in una sconfitta, la quarta consecutiva dei specialisti dello “spazioporto” Imam Khomeini. Ma l’Iran sembra approssimarsi alla meta. Le foto dei satelliti spia occidentali avevano notato nelle scorse settimane un aumento di attività nella sede principale del programma spaziale iraniano che si trova nella provincia iraniana di Semnan, a circa 230 chilometri a sud di Teheran, e avevano ipotizzato l’approssimarsi di un nuovo lancio. E infatti così è stato. Ma anche questa volta il razzo che trasportava il satellite non ha raggiunto la velocità necessaria per entrare in orbita, mancandola e non potendo rilasciare correttamente il ... it.insideover

