Vito Grassi apre "Making The Future": Generare talenti a Napoli è il più grande valore aggiunto per le imprese (Di martedì 11 febbraio 2020) "C'è una Campania vitale che anche grazie all'innovazione cerca di affermarsi all'estero. Una Campania che ha visto incrementare l'export di quasi 8 punti percentuali nei primi 9 mesi del 2019". Così Vito Grassi, presidente dell'Unione Industriali Napoli, ha dato il via a "Meeting the future, Città e Imprese nella Società Digitale", questa mattina al Polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II. L'evento ha rappresentato la giornata di lancio del progetto elaborato dal Gruppo Tecnico Innovazione e Trasformazione Digitale dell'Unione Industriali, supportato da alcune delle aziende più impegnate sul fronte dell'innovazione, come Q8, Hitachi Rail Italy, Gematica e SMS Engineering e Protom. "Oggi – ha spiegato Grassi – parliamo di futuro nel "tempio" dell'innovazione, perché la Federico II, con il ...

