Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 12:30 (Di martedì 11 febbraio 2020) Viabilità DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA L’USCITA PER FORMELLO E IL BIVIO PER LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA CASSIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI GROTTE CELONI, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito ... romadailynews

