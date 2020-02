Uomini e Donne oggi: Tina fa un appello per Gemma, nuovi sospetti (Di martedì 11 febbraio 2020) Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari fa un appello per Gemma: l’opinionista invita in trasmissione gli ex della Galgani Una nuova puntata del Trono Over oggi a Uomini e Donne intratterrà il pubblico di Canale 5. Come sempre, la registrazione inizia con Gemma Galgani e con un rwm che la riguarda. Il filmato mostra la … L'articolo Uomini e Donne oggi: Tina fa un appello per Gemma, nuovi sospetti proviene da Gossip e Tv. gossipetv

matteosalvinimi : Oggi è una giornata che dovrebbe unire tutto il Paese, in onore e memoria di donne, uomini e bambini massacrati per… - matteosalvinimi : Onore ai Martiri delle #Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché Italiani. - GiovanniToti : Ricordiamo le donne e gli uomini italiani morti nelle #foibe. Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi… -