Un elicottero siriano è stato abbattuto ad Idlib: morti i due piloti (Di martedì 11 febbraio 2020) Non accenna a diminuire la tensione all’interno della provincia di Idlib, lì dove oramai è sempre più scontro aperto tra soldati turchi e soldati siriani. Nelle ultime ore, in particolare, è stato abbattuto un elicottero dell’esercito di Damasco, un episodio quest’ultimo che ha provocato la morte dei due piloti. Anche lunedì un altro elicottero era stato colpito, tuttavia il mezzo era riuscito a tornare senza problemi in una base militare vicino l’aeroporto di Aleppo. L’abbattimento del mezzo governativo, costituisce ulteriore dimostrazione del livello raggiunto dagli scontri all’interno dell’ultima provincia rimasta fuori dal controllo del governo del presidente Bashar Al Assad. L’elicottero abbattuto dai gruppi islamisti La notizia della caduta dell’elicottero siriano è stata diffusa in primo luogo dall’osservatorio siriano ... it.insideover

Majakovsk73 : #siria #idlib ancora incerta situazione a Neyrab (luogo dell'abbattimento dell'elicottero siriano) dove il villaggi… - BreakingItalyNe : SIRIA: Elicottero militare del regime siriano abbattuto nell'area tra al-Neirab e Qumaynas nella provincia di Idlib… - Majakovsk73 : #siria #idlib elicottero siriano cade in zona di Saraquib probabilmente abbattuto, nayrab era stata ripresa dalle f… -