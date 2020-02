Tavecchio: «Prima di Ventura contattai Capello e Donadoni» (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ex presidente della FIGC Tavecchio ha svelato un retroscena che risale alla chiamata di Ventura sulla panchina dell’Italia Carlo Tavecchio ha svelato un retroscena che risale alla chiamata di Giampiero Ventura sulla panchina dell’Italia: «contattai Capello Prima di Ventura. Era la mia Prima scelta, ci incontrammo a Udine e sembrava quasi impossibile, rifiutò». «Poi pensai a Donadoni: avevamo già chiuso, non se ne fece niente per problemi economici e burocratici», ha concluso ai microfoni di RTL l’ex presidente della FIGC Leggi su Calcionews24.com calcionews24

