Tata Matilda | grave lutto | perde la vita a soli 25 anni

È morto all'età di 25 anni l'attore inglese Raphael Coleman, protagonista di alcuni film iconici degli anni Duemila come It's Alive, con la regia di Josef Rusnak del 2008, Il quarto tipo con la regia di Olatunde Osunsanmi del 2009, ma soprattutto uno dei film più noti del grande schermo "Tata Matilda" in cui aveva il ruolo di Eric Brown. Il messaggio dei genitori - Il DailyMail ha riportato la notizia della morte prematura dell'attore, avvenuta in seguito ad un collasso, sebbene il ragazzo non avesse dei problemi di salute in precedenza. (Continua...) Ad annunciare la sua morte è stato il suo patrigno, Cartsen Jensen che ha comunicato l'accaduto su Facebook, dichiarando che venerdì scorso, tutti i vari tentativi di rianimarlo sono stati inutili. A salutarlo, un'ultima volta, è anche sua madre che su Twitter scrive: "Riposa in pace il mio amato figlio Raphael ...

