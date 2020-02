Spazio: tra aprile e maggio il primo lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX (Di martedì 11 febbraio 2020) Il primo lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX per la NASA potrebbe avvenire prima del previsto: un tweet di Eric Berger di Ars Technica, ha annunciato che il colosso di Elon Musk potrebbe inviare i suoi primi astronauti nello Spazio nei primi giorni di maggio, forse anche entro fine aprile. “La data stabilita per il lancio di SpaceX Demo-2 è il 7 maggio. Dragon è in ottima forma. La missione potrebbe essere anticipata alla fine di aprile a seconda di una serie di variabili. Non c’è ancora però una data definitiva“, si legge sul tweet. L’azienda statunitense SpaceX ha realizzato lo scorso 19 gennaio l’ultimo test di volo prima di portare persone nello Spazio: un volo per testare il sistema di emergenza che, senza nessuno a bordo, è riuscito alla perfezione. Il test prevedeva la distruzione del razzo vettore Falcon 9 mentre la navicella Crew ... meteoweb.eu

