Sassuolonews: il Napoli ha preso contatti con De Zerbi per il post-Gattuso (Di martedì 11 febbraio 2020) Secondo quanto scrive Sassuolonews.net, sulla panchina del Napoli, dopo Gattuso, potrebbe arrivare Roberto De Zerbi. Il futuro del tecnico del Sassuolo è ancora incerto. Il direttore generale Carnevali ha detto, nei giorni scorsi, che del rinnovo si discuterà a fine stagione, cosa confermata anche dall’allenatore, che ha promesso di non parlare con nessun’altra squadra fino ad allora. Scrive il portale: “Bugia bianca perché non sarà direttamente De Zerbi a parlare con un’altra squadra ma alcuni club hanno già iniziato a tessere la tela. Intermediari e agenti, stando a quanto appreso da Sassuolonews.net, sono già a lavoro e ci sono i primi contatti per un eventuale futuro a Napoli. Il 20 gennaio vi abbiamo parlato del desiderio del presidente De Laurentiis di rifondare il suo Napoli. Gattuso non è certo della conferma, al club azzurro piace De Zerbi e piacciono ... ilnapolista

