Riki si rovina la carriera: “sono bello e intelligente, voi brutti e intellettuali” [FOTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Il percorso di Riki a Sanremo 2020 è stato poco felice. Il suo pezzo non ha conquistato la giuria e il giovane cantante non lo ha digerito. Le sue proteste sono state portate aventi sui social, soprattutto quando la canzone si è classificata ultima. Lo sfogo di Riki rischia di interrompere la sua carriera I giovani, si sa, hanno bisogno di sfogarsi, di esprimere la propria emotività; fatto sta che uno degli ultimi post di Riki, contro Davide Misiano di “All music Italia”, che non ha apprezzato il suo pezzo sanremese, è davvero duro: “Hai preso una frase meravigliosa che se fosse stata scritta da un personaggio più brutto e quotato dalla stampa sarebbe considerato un poeta. Il soggetto c’è, la sintassi è giusta. Se c’è una cosa che conosco è la grammatica italiana.Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e intellettuali. Tu ... velvetgossip

etheriousaugust : RAGA ma secondo me ha assunto droghe pensati dentro sanremo Ciao riki insegna agli angeli come ci si rovina la ca… - vrgnrmn : io voglio capire chi abbia dato il consenso a riki di inserire quella voce robotica che fa vomitare e rovina TUTTO #sanremo2020 - SpadaSimone : E anche Riki ci regala la steccata della serata (e rovina una canzone storica). Va a vedere che i migliori rimangon… -