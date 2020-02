Retroscena Mattarella: al voto in caso di crisi | Colle indispettito dalle frizioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Le ultime indiscrezioni parlano di un Mattarella preoccupato dalle frizioni nella maggioranza, con un voto sullo sfondo. In caso di crisi, non ricorrerà a nuovi tentativi nelle camere: se Conte va a casa sulla prescrizione, si tornerà alle elezioni politiche Mattarella osserva, in silenzio, le ultime mosse del governo con un voto che aleggia sullo … L'articolo Retroscena Mattarella: al voto in caso di crisi Colle indispettito dalle frizioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Sergio Mattarella - irritazione sulla prescrizione : Retroscena - in caso di crisi manda l'Italia alle urne : Sergio Mattarella è molto irritato, se il governo giallo-rosso non trova l'accordo sulla prescrizione si torna alle urne . Voci dal Quirinale parlano di un presidente della Repubblica ormai spazientito: è stanco di essere tirato per la giacca da Forza Italia o da Italia Viva. Tutti a richiamarlo sull

Paolo Becchi - Retroscena : "Salvini e Di Maio avevano trovato un'intesa ma dopo la telefonata a Mattarella..." : Paolo Becchi , in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, fa una ricostruzione sulla crisi di governo giallo-verde di agosto: "Matteo Salvini ha fatto un errore gravissimo pensando di andare a votare, allora. Luigi Di Maio non voleva rompere, ho provato a mediare, a farli mettere d'

Giuseppe Conte - il Retroscena : "Mi basta arrivare fino all'estate 2021 - ho la fiducia di Mattarella" : Nel gioco delle tre carte, Giuseppe Conte si affida totalmente a Sergio Mattarella: "Ho la fiducia del presidente, io da qui non me ne vado". E fissa un nuovo limite temporale del suo mandato, che non è la fine naturale della legislatura nel 2023: "Mi basta arrivare all' 2021 , poi scatta il semestre

Sergio Mattarella - il Retroscena dal Colle : "Complicato convincerlo a mandare tutti al voto" : Il referendum sul taglio dei parlamentari apre ogni scenario, dalla crisi di governo lampo alla sopravvivenza dello stesso almeno per qualche altro mese. A questa seconda ipotesi si aggrappa chi si affida, mani e piedi, a Sergio Mattarella . Calendario alla mano, spiega il Messaggero, "dal 12 gennaio

Sergio Mattarella - boato al Colle : già scritta la data della crisi di governo. Il Retroscena fa tremare Conte : "Il governo non cadrà né ora né a gennaio" assicurava Giuseppe Conte qualche giorno fa senza però garantire una grande sicurezza. Se ne è accorto anche Sergio Mattarella che, secondo Marzio Breda sul Corriere, nutre parecchi dubbi. D'altronde le crisi aperte sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso so

Sergio Mattarella - il Retroscena : crisi già aperta sulla manovra - poi è intervenuto il Quirinale : Alla fine deve intervenire Sergio Mattarella e scongiurare la crisi di governo. Un governo lacerato dagli scontri interni fra Pd e Italia Viva, che venerdì 6 dicembre hanno litigato tutto il giorno sulle tasse avvicinandosi al punto di rottura. Nella serata ci sono stati colpi di scena, tavoli chius

Mes - Sergio Mattarella e il "gelido silenzio" dopo l'appello di Salvini. Retroscena : a rischiare è Conte : La risposta di Sergio Mattarella: "Un gelido silenzio". Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, di fatto il più affidabile interprete dei pensieri e degli umori dei Capi dello Stato, spiega che "non ha destato molto stupore sul Colle" l'appello di Matteo Salvini al Capo dello Stato. Il

