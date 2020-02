Più di 7mila password per entrare nei siti del Pd salvate senza protezione (Di martedì 11 febbraio 2020) Anonymous Italia viola 8 siti del Partito Democratico pubblicando oltre 220 database (fonte:Anonymous italia) Lo scorso 6 ottobre gli hacker di Anonymous Italia hanno diffuso online i dati sottratti dai database di alcuni siti internet del Partito Democratico, in particolare quelli di alcune sedi dell’Emilia Romagna e di Empoli. In un recente provvedimento, il Garante per la privacy ha fatto luce su alcune mancanze dell’azienda che aveva in gestione i siti web e ha indicato ulteriori richieste per sanare le vulnerabilità presenti e gestire il data breach. Al momento, però, non ha emesso alcuna sanzione economica. https://twitter.com/Anon ITA/status/1180907065700687872?ref src=twsrc%5Etfw Il caso Nei dati trafugati e diffusi da Anonymous c’erano anagrafiche, numeri di telefono, indirizzi email e diverse tabelle con elenchi di transazioni relative al tesseramento dei cittadini. Il ... wired

