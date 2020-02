Palozzi: metro nel caos e cittadini disperati (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – “I disservizi e i disagi degli ultimi giorni hanno dimostrato quanto sia complicato e pericoloso utilizzare la metropolitana di Roma per gli spostamenti. Il guasto tecnico alla stazione Battistini e, ancora prima, la rottura di un gradino della scala mobile all’interno della stazione Furio Camillo testimoniano l’inefficienza del sistema di trasporto sotterraneo, ancora incastrato tra ritardi e inconvenienti tecnici, a dimostrazione dell’incompetenza operativa del Comune di Roma e della municipalizzata Atac. Problemi che si uniscono, peraltro, alla precarieta’ del trasporto su gomma, che quotidianamente rappresenta una vera e propria odissea per gli utenti capitolini”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo” con Toti, Adriano Palozzi. L'articolo Palozzi: metro ... romadailynews

