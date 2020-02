Oscar 2020, la Visual Effects Society contro l'Academy per le battute di Cats: "Una mancanza di rispetto" (Di martedì 11 febbraio 2020) Le battute su Cats pronunciate da James Corden e Rebel Wilson sul palco degli Oscar 2020 non sono piaciute affatto alla Visual Effects Society. Sul palco degli Oscar 2020 c'è stato spazio per delle battute riguardanti il flop di Cats e la Visual Effects Society ha deciso di reagire accusando l'Academy di aver sminuito il lavoro delle persone che hanno partecipato al progetto. Un comunicato inviato a Variety ha infatti criticato duramente le battute pronunciate da James Corden e Rebel Wilson sull'adattamento del musical diretto dal regista Tom Hooper di cui sono stati protagonisti. La Visual Effects Society ha sottolineato: "La scorsa notte, presentando l'Academy Award per i migliori effetti visivi, i produttori hanno scelto di renderli materiale per delle battute, e hanno suggerito ... movieplayer

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -