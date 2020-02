Nintendo Switch, in arrivo i Saldi Blockbuster con sconti fino al 75% (Di martedì 11 febbraio 2020) Se siete in procinto di acquistare un gioco per Nintendo Switch allora questa notizia fa al caso vostro. A partire dal 13 febbraio sull'eShop, Nintendo darà il via ai Saldi Blockbuster, con sconti su una selezione di titoli fino al 75%.Anche se mancano ancora due giorni all'evento, l'account Twitter di Nintendo Italia ha annunciato attraverso un'immagine i primi due giochi che aderiscono alla promozione. Sia Super Mario Maker 2 che Fire Emblem: Three Houses saranno disponibili con il 33% di sconto. Dato il nome della promozione è lecito pensare quindi che gli sconti riguarderanno principalmente giochi che hanno avuto grande successo e che sono stati acclamati dalla critica.I Saldi Blockbuster inizieranno il 13 febbraio alle ore 15:00; rimanete sintonizzati con noi per sapere quali giochi aderiranno alla promozione e se tra loro è presente un titolo che avreste voluto comprare.Leggi ... eurogamer

Eurogamer_it : In arrivo sull'eShop di #Nintendo i Saldi Blockbuster con sconti fino al 75%. - svarioken : ?? Su Multiplayer, le offerte della settimana sono dedicata a Nintendo Switch! • - AkibaGamers : Vivi le disavventure di Lucky all’interno del parco divertimenti più strambo che ci sia in #HEROLAND, buffissimo RP… -