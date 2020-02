Morto Sergio Gobbi, il poeta dialettale milanese che declamava le sue opere in via Paolo Sarpi (Di martedì 11 febbraio 2020) È Morto a Milano all'età di 89 anni Sergio Gobbi. poeta dialettale, era uno tra gli ospiti più assidui dei "martedì letterari" fuori dalle Cantine Isola, storico locale in via Paolo Sarpi, nella Chinatown di Milano. Sergio saliva su uno sgabello e declamava le sue poesie, raccontando storie di una Milano che non c'è più ma anche riflessioni sulle trasformazioni della città. fanpage

