Monossido di carbonio | due casi di intossicazione in poche ore

A distanza di poche decine di chilometri l'una dall'altra due nuove emergenze di avvelenamento da Monossido di carbonio causate da calderine difettose. Due casi distinti Due diversi casi di avvelenamento da Monossido di carbonio hanno portato in ospedale quattro persone in gravi condizioni a distanza di poche ore. Il primo è avvenuto a Sassuolo dove …

ReggioPress : Fuga di monossido di carbonio, due intossicati - envirnonmental : ??La prima Board Apollon è attiva dal 3 febbraio per il monitoraggio in continuo dei particolati atmosferici e del m… - Barabba_Sasol : Intossicazione da monossido di carbonio a Fiorano M.: padre e figlia finiscono all’ospedale -