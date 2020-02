Insulti omofobi di Riki a Davide Misiano: “Sei una checca frustrata” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il cantante Riki, reduce da un ultimo posto al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Lo sappiamo entrambi", rivolge Insulti omofobi a Davide Misiano, il 'prof di latino' di All Togheter Now. In una rubrica, il personaggio tv aveva criticato il testo della canzone e l'ex Amici risponde così: "Sei una checca e le checce per definizione sono frustrati". fanpage

