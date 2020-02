Francesca Sofia Novello Instagram, sensuale con la camicia a body: «Gambe infinite!» (Di martedì 11 febbraio 2020) La bellissima Francesca Sofia Novello, dopo la sua esperienza come co-conduttrice del 70° Festival di Sanremo 2020, è tornata a far impazzire i suoi numerosi ammiratori su Instagram. L’affascinante fidanzata di Valentino Rossi ha un corpo talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Poche ore fa su Instagram Francesca Sofia Novello ha pubblicato alcuni scatti decisamente intriganti. Il suo look audace ha completamente lasciato a bocca aperta i suoi oltre 290 mila followers. Le sue curve sono da sballo e le sue Gambe sembrano infinite. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato riempito di like e commenti. Impossibile ignorare tanto splendore. Leggi anche –> Francesca Sofia Novello Instagram: «La rosa più bella sul palco di Sanremo» Francesca Sofia Novello Instagram: sensuale con la camicia a body La bellissima Francesca Sofia Novello ha deciso di ... urbanpost

StefanoGuerrera : Francesca Sofia Novello è la classica ragazza di Roma Nord con la Smart, la voce fastidiosa e la Vuitton bloccata n… - alaurasparsi : Francesca Sofia Novello, Rosario Fiorello e Leo Gassman - KontroKulturaa : Selvaggia Lucarelli affossa Francesca Sofia Novello: 'Senza senso' - -