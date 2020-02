Coronavirus e prescrizione in primo piano sui quotidiani in edicola oggi (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCoronavirus e politica in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, martedì 11 febbraio. Sul fronte virus, tengono banco i rapporti Italia-Cina, le prime misure per aiutare le imprese e la paura del contagio. Sul versante politica, invece, è la “sfiducia” di Renzi nei confronti del ministro Bonafede ad agitare la maggioranza giallorossa. Per lo sport, invece, affascina la corsa a tre per lo scudetto. L'articolo Coronavirus e prescrizione in primo piano sui quotidiani in edicola oggi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

