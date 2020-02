Coronavirus, Borrelli: "Si valuteranno misure per le gite scolastiche" (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesca Bernasconi Il commissario che gestisce l'emergenza Coronavirus: "Abbiamo disegnato tutti gli scenari possibili. Siamo pronti a gestire l'allarme, anche se dovesse durare mesi" Il quadro dipinto dall'epidemia da nuovo Coronavirus peggiora sempre di più e il numero dei morti ha superato quota mille. Il commissario per la gestione dell'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, però, rassicura: "Abbiamo pianificato interventi in tutti gli scenari possibili", dice in un'intervista al Corriere della Sera. Tra questi sono contemplati anche eventuali controlli nelle stazioni ferroviarie: "Se ci sarà bisogno- ha assicurato-siamo pronti". I casi di contagio, che solo in Cina superano i 40mila, stanno aumentando in tutto il mondo e, per questo, "noi dobbiamo essere preparati". Ma, in Italia, in soli 3 giorni sono state monitorate 511mila persone, di cui solamente a 8 è stata ... ilgiornale

