Ciclone Damien sull'Australia Occidentale, vento fortissimo e diluvio (Di martedì 11 febbraio 2020) CRONACHE METEO: mentre forti piogge hanno interessato l'Australia Orientale, un Ciclone tropicale ha raggiunto la costa del Nord Ovest, portando anche qui precipitazioni dell'ordine dei 220-240 mm, indebolendosi poi rapidamente nel suo percorso sulla terraferma. Si tratta del Ciclone Damien, che aveva raggiunto la forza 3 nella scala di intensità di tali fenomeni, e che ha fatto "landfall" sulla costa di Karratha lo scorso 8 Febbraio, con raffiche di vento fino a 205 km/h. I danni fatti a Karratha dal fortissimo vento sono stati considerevoli, numerose case hanno avuto il tetto letteralmente strappato via dall'intensità della tempesta. La città di Karratha è situata sull'Australia Occidentale, ed ha una media in Febbraio di 78 mm di pioggia. L'arrivo del Ciclone ha provocato la caduta di 230 mm di pioggia in 48 ore, quasi l'intera pioggia annua della zona, che ammonta a ... meteogiornale

